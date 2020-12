Χωρίς συμφωνία έληξε η συνάντηση του Μπόρις Τζόνσον με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με την απόσταση μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου, για τις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών μετά το Brexit, να εξακολουθεί να υφίσταται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δύο πλευρές παρέμειναν «μακριά» μετά τις «ζωηρές» συνομιλίες της Τετάρτης. «Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες διαπραγματευτών θα πρέπει να συναντηθούν άμεσα για να προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτά τα ουσιώδη ζητήματα», πρόσθεσε. Προανήγγειλε δε ότι θα ληφθούν αποφάσεις έως το τέλος του Σαββατοκύριακου.

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other’s positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX