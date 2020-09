«Αστεία και μάταιη προπαγάνδα οι κατηγορίες της Ελληνίδας Προέδρου κατά της Τουρκίας» αναφέρει ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Ο Φουάτ Οκτάι, σύμφωνα με την ίδια πηγή εξαπολύει επίθεση κατά της Κατερίνας Σακελλαροπούλου χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της από την Κύπρο ως «αστεία προπαγάνδα και πρόκληση».

#BREAKING The Greek president's accusations against Turkey is a funny, futile propaganda and provocation, says Turkish vice president