Μετά την επίθεση που δέχθηκε με νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ, ο Ρώσος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι ζητά να του επιστραφούν τα ρούχα που φορούσε στις 20 Αυγούστου όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Όμσκ, καθώς θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο.
«Πριν δώσουν την άδεια για να με μεταφέρουν στη Γερμανία, μου έβγαλαν όλα τα ρούχα και με έστειλαν γυμνό. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το ότι στο σώμα μου βρέθηκε Novichok και η μόλυνση λόγω επαφών είναι αρκετά πιθανή, τα ρούχα μου είναι ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο», γράφει ο Ναβάλνι και απαιτεί «να πακετάρουν προσεκτικά τα ρούχα μου σε συσκευασία σελοφάν και να μου τα επιστρέψουν».
Ο Ναβάλνι εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για το ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη δηλητηρίαση του.
«Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν με δηλητηριώδη ουσία που χρησιμοποιεί ο στρατός» γράφει, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι έχει λήξει η προθεσμία διενέργειας «προανακριτικής διαδικασίας» όσον αφορά στην υπόθεση του, καθώς έχουν ήδη περάσει 30 ημέρες από την ημέρα της δηλητηρίασης του.
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Пост про любовь ❤️. У нас с Юлей 26 августа была годовщина - 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду - ничего не помню. Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать. Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии😍
Δύο ανεξάρτητα εργαστήρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, καθώς και το γερμανικό ειδικό εργαστήριο του γερμανικού στρατού, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του νόβιτσοκ στον οργανισμό του. «Ωστόσο στη ρωσική πολιτική και νομική πραγματικότητα αυτό δεν υπάρχει [...] Στην Ρωσία δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά υπάρχει 'προανακριτική διαδικασία' για την εισαγωγή μου στο νοσοκομείο. Δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν έπεσα σε κώμα όταν ήμουν στο αεροπλάνο, αλλά ότι γλίστρησα στο σουπερμάρκετ και έσπασα το πόδι μου» γράφει ο Ναβάλνι.
Ο Αλεξεί Ναβάλνι ευχαριστεί για τη συμπαράσταση την σύζυγό του Γιούλια καθώς όπως λέει «έγινε καλά χάρη σ' αυτήν».
«Η κάθε επίσκεψή της ήταν στην κυριολεξία θεραπευτική και η προσδοκία της αναμονής ήταν σαν ντοπαμίνη. Όπως και να ακούγεται η επεξήγηση της επιστήμης και της ιατρικής, τώρα γνωρίζω επακριβώς από τη δική μου πείρα, ότι η αγάπη θεραπεύει και σε επαναφέρει στην ζωή. Γιούλια, εσύ με έσωσες και ας το γράψουν αυτό στα συγγράμματα της νευροβιολογίας», έγραψε ο Ναβάνι σε ανάρτηση του στο Instagram.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую