Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναθεωρούν μαζικά τα σχέδια για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τουλάχιστον δώδεκα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως αναθεωρούν τα σχέδιά τους για την ηλεκτροκίνηση, καθώς η ζήτηση για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης παραμένει ισχυρή και το πολιτικό πλαίσιο στήριξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποδυναμώνεται σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times, εταιρείες όπως η Honda, η Mercedes-Benz, η Ford, η Volvo και όμιλος Stellantis έχουν ήδη περιορίσει τους στόχους τους για πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η Honda, μάλιστα, εγκατέλειψε πρόσφατα τον στόχο να σταματήσει την παραγωγή συμβατικών κινητήρων έως το 2040, ενώ προειδοποίησε για ζημιές ύψους 16 δισ. δολαρίων τα επόμενα δύο χρόνια, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της στρατηγικής της.

Η αναδίπλωση επεκτείνεται και στις εταιρείες πολυτελών αυτοκινήτων. Η Rolls-Royce ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να κατασκευάζει μοντέλα με κινητήρες βενζίνης και μετά το 2030, ενώ Bentley, Lotus, Audi και Porsche έχουν ήδη χαμηλώσει τον πήχη των σχεδίων τους για πλήρη ή σχεδόν πλήρη ηλεκτροκίνηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε υβριδικά μοντέλα.

Αντίστοιχα, η Lamborghini εγκατέλειψε τον στόχο να λανσάρει πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο έως το 2030, επιλέγοντας τελικά υβριδική έκδοση. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στέφαν Βίνκελμαν, απέδωσε την αλλαγή στη στάση των καταναλωτών, σημειώνοντας ότι «αυξάνεται η απόρριψη των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων», καθώς σημαντικά στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας, όπως ο ήχος του κινητήρα, απουσιάζουν.

Η Ferrari, από την πλευρά της, έχει περιορίσει τους στόχους παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων για το 2030, ωστόσο συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του πρώτου της πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ίδια οδηγική εμπειρία ανεξαρτήτΣως τεχνολογίας.

Η επιβράδυνση της μετάβασης αποδίδεται και σε αλλαγές πολιτικής. Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταργήσει φορολογικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έχει περιορίσει τη χρηματοδότηση για υποδομές φόρτισης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαλαρώσει ορισμένους στόχους για τις εκπομπές ρύπων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των, Financial Times, οι αλλαγές στρατηγικής έχουν κοστίσει στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία τουλάχιστον 75 δισ. δολάρια μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Παρά τις αναθεωρήσεις, οι περισσότερες εταιρείες τονίζουν ότι δεν εγκαταλείπουν την ηλεκτροκίνηση, αλλά προσαρμόζουν τον ρυθμό μετάβασης στις συνθήκες της αγοράς και στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από Financial Times

