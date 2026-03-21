ΗΠΑ: Η κυβέρνηση μηνύει το Χάρβαρντ για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπήρξε σκόπιμη αδιαφορία

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε αγωγή κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ την Παρασκευή.

Αιτιολογία για την προσφυγή ήταν ότι το ίδρυμα φέρεται να παρέλειψε να προστατεύσει Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές και ζητά την αποκατάσταση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σε καταγγελία που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι το Χάρβαρντ παραμένει σκόπιμα αδιάφορο απέναντι στην εχθρότητα που επικρατεί στον πανεπιστημιακό του χώρο και αρνείται εσκεμμένα να επιβάλει τους κανόνες του πανεπιστημίου όταν τα θύματα είναι Εβραίοι ή Ισραηλινοί.

Κυβέρνηση εναντίον Χάρβαρντ

«Αυτό έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην εβραϊκή και ισραηλινή κοινότητα του Χάρβαρντ ότι η αδιαφορία δεν ήταν τυχαία. Αποκλείονταν σκόπιμα και ουσιαστικά τους στερούσαν την ίση πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες», αναφερόταν στην καταγγελία.

Το Χάρβαρντ δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο.

Η αγωγή της Παρασκευής κατατέθηκε λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ζητούσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ για να διευθετήσει τις έρευνες σχετικά με τις πολιτικές του πανεπιστημίου, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε αποσύρει το αίτημά του για πληρωμή 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθεί επίσης μια αγωγή της 13ης Φεβρουαρίου, στην οποία η κυβέρνηση κατηγόρησε το Χάρβαρντ για μη συμμόρφωση με μια ομοσπονδιακή έρευνα και ζήτησε έγγραφα για να διαπιστώσει εάν το πανεπιστήμιο έλαβε παράνομα υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών.

Με πληροφορίες από Reuters

