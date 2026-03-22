Ελικόπτερο συνετρίβη στο Κατάρ – Νεκροί στρατιωτικοί από Κατάρ και Τουρκία

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο του Κατάρ συνετρίβη στα χωρικά ύδατα της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ και της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ γνωστοποίησε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν επτά άτομα και έχουν ανασυρθεί οι σοροί των έξι. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις στρατιωτικοί του Κατάρ, ένας Τούρκος αξιωματικός που συμμετείχε σε κοινή δύναμη των δύο χωρών, καθώς και δύο Τούρκοι πολίτες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ένας Τούρκος στρατιωτικός και δύο στελέχη της αμυντικής εταιρείας Aselsan συγκαταλέγονται στους νεκρούς, διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα.

تعلن وزارة الدفاع القطرية أنه في إطار عمليات البحث والانقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم الأحد في المياه الإقليمية للدولة، فقد تأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف… pic.twitter.com/y3reoUyxe1 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής στην περιοχή, καθώς το Κατάρ ενισχύει τα μέτρα προστασίας του εναέριου χώρου και της επικράτειάς του απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal