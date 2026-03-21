Ιταλία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα στο Άνω Αδίγη

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην περιοχή, με τη συμμετοχή έξι ελικοπτέρων και περίπου 80 διασωστών

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ομάδα σκιέρ στο Άνω Αδίγη της βόρειας Ιταλίας, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένας ακόμη σκιέρ αγνοείται.

Η ομάδα αποτελούνταν από περίπου 20 άτομα, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με συσκευές γεωεντοπισμού, γεγονός που επέτρεψε τον άμεσο εντοπισμό τους μετά το περιστατικό.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην περιοχή, με τη συμμετοχή έξι ελικοπτέρων και περίπου 80 διασωστών. Στις έρευνες συμμετέχουν η ιταλική οικονομική αστυνομία, οι αλπινιστικές ομάδες διάσωσης, καθώς και σωστικά συνεργεία που έσπευσαν από την Αυστρία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται.

