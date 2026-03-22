Η αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του Μιούλερ: «Ωραία, χαίρομαι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «πανηγύρισε» το Σάββατο τον θάνατο του Ρόμπερτ Σ. Μιούλερ, του πρώην διευθυντή του FBI που είχε διοριστεί ειδικός εισαγγελέας για να διερευνήσει τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές του 2016 και να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ του Τραμπ.

«Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Καλά, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάπτει αθώους ανθρώπους!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι γνωστός για το ότι υποτιμά αντιπάλους του ακόμη και μετά τον θάνατό τους, κάτι που του έχει στοιχίσει. Τα σχόλιά του έρχονται να κορυφώσουν μια πολυετή αντιπαράθεση με τον Μιούλερ, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι ηγήθηκε ενός «κυνηγιού μαγισσών» εναντίον του κατά την πρώτη του θητεία.

Σε έντονη αντίθεση, πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ εξήραν το έργο του. Ο Τζορτζ Μπους σημείωσε ότι «ο Μπομπ αφιέρωσε τη ζωή του στη δημόσια υπηρεσία», ενώ τόνισε τον ρόλο του στην αποτροπή νέας τρομοκρατικής επίθεσης μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Μπαράκ Ομπάμα υπογράμμισε τη «σταθερή προσήλωσή του στο κράτος δικαίου».

Ο Μιούλερ, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ και επί 12 χρόνια επικεφαλής του FBI, έχαιρε διακομματικής εκτίμησης μέχρι τον διορισμό του το 2017 για τη διερεύνηση της ρωσικής παρέμβασης στις εκλογές και πιθανών δεσμών με την εκστρατεία του Τραμπ.

Η δήλωση του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε τα σχόλια «αντιχριστιανικά» και «λανθασμένα», ενώ ο Δημοκρατικός Τζέιμι Ράσκιν τα περιέγραψε ως «χυδαία, προβλέψιμα και παράλογα».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ορίσει τον Μιούλερ ειδικό εισαγγελέα λίγες ημέρες μετά την απόλυση του διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ από τον Τραμπ. Ο Μιούλερ, στην έκθεσή του το 2019, κατέληξε ότι η Ρωσία παρενέβη «εκτεταμένα και συστηματικά» στις εκλογές του 2016 και κατέγραψε προσπάθειες παρεμπόδισης της έρευνας από τον Τραμπ.

Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε επαρκής απόδειξη για ποινική συνωμοσία μεταξύ της εκστρατείας Τραμπ και της ρωσικής κυβέρνησης. Παράλληλα, η έρευνα δεν τον απάλλαξε πλήρως από ευθύνες. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την υπόθεση «φάρσα».