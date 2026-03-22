Οι Ιταλοί ψηφίζουν για δικαστική μεταρρύθμιση που αποτελεί δοκιμασία για την κυβέρνηση Μελόνι

Τα εκλογικά τμήματα σε όλη την Ιταλία έχουν ανοίξει από το πρωί της Κυριακής για ένα διήμερο δημοψήφισμα σχετικά με τη δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία θα διαχωρίσει τις σταδιοδρομίες των δικαστών και των εισαγγελέων στη χώρα.

Η μεταρρύθμιση είχε ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο τον Οκτώβριο, αλλά δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, μετατρέποντας την ψηφοφορία σε κρίσιμη δοκιμασία για την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έναν χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.

Στις κάλπες, οι ψηφοφόροι λαμβάνουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο καλούνται να επιλέξουν «Ναι» (υπέρ της μεταρρύθμισης) ή «Όχι» (κατά).

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη αναμέτρηση, με το στρατόπεδο του «Όχι» να καταγράφει άνοδο τις τελευταίες ημέρες.

Τι προβλέπει η μεταρρύθμιση

Σήμερα, στην Ιταλία ισχύει ενιαίο δικαστικό σώμα, όπου δικαστές και εισαγγελείς ανήκουν στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο, δίνουν τις ίδιες εξετάσεις και μπορούν να εναλλάσσονται στους ρόλους τους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία ξεχωριστών επαγγελματικών διαδρομών, με υποχρεωτική επιλογή από την αρχή της καριέρας, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των δύο ρόλων.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που σήμερα εποπτεύει τόσο τους δικαστές όσο και τους εισαγγελείς, θα διασπαστεί σε δύο ξεχωριστά όργανα - ένα για κάθε κλάδο - τα οποία θα τελούν υπό την προεδρία του προέδρου της Ιταλίας.

Κάθε συμβούλιο θα αποτελείται κατά το ένα τρίτο από μη δικαστικά μέλη και κατά τα δύο τρίτα από δικαστικούς λειτουργούς, με την επιλογή τους να γίνεται μέσω κλήρωσης και όχι εκλογής.

Δοκιμασία για την κυβέρνηση ενόψει εκλογών

Η ψηφοφορία θεωρείται από πολλούς ως κρίσιμο τεστ για την κυβέρνηση Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αρχικά απέφυγε να ταυτίσει πλήρως την εικόνα της με το δημοψήφισμα, ωστόσο μια επικράτηση του «Ναι» θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση της τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Καθώς η αναμέτρηση πλησίαζε και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν οριακή μάχη, η Μελόνι άλλαξε στρατηγική και στήριξε πιο ανοιχτά το «Ναι».

«Αν η μεταρρύθμιση δεν περάσει τώρα, πιθανότατα δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία», δήλωσε σε προεκλογική εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα βρεθούμε με ακόμη πιο ισχυρές ομάδες, πιο αμελείς δικαστές και ακόμη πιο παράδοξες αποφάσεις, μετανάστες, βιαστές, παιδόφιλους και διακινητές να αφήνονται ελεύθεροι, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια».

Ο πολιτικός αναλυτής και ειδικός στις δημοσκοπήσεις του YouTrend, Λορέντσο Πρεγκλιάσκο, εκτίμησε ότι μια νίκη του «Όχι» «θα αποτελέσει ισχυρό πολιτικό μήνυμα, αποδυναμώνοντας το προφίλ της Μελόνι ως αήττητης και ενισχύοντας την κεντροαριστερά, που θα υποστηρίξει ότι υπάρχει ήδη εναλλακτική λύση στη χώρα».

Με πληροφορίες από euronews.com