ΗΠΑ: Γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία αφού φέρεται να έλαβε χάπι άμβλωσης

Μια γυναίκα από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς η αστυνομία υποστηρίζει ότι έλαβε χάπια για να προκαλέσει διακοπή κύησης, παραβιάζοντας τη νομοθεσία της πολιτείας που απαγορεύει τις περισσότερες αμβλώσεις.

Η 31χρονη Αλέξια Μουρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, μήνες αφότου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα με πόνους στην κοιλιά, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που συνοδεύει το ένταλμα σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι φέρεται να είχε λάβει μισοπροστόλη, φάρμακο που προκαλεί αποβολή, σύμφωνα με αναφορά του αστυνομικού τμήματος του Κίνγκσλαντ. Το κοριτσάκι γεννήθηκε πρόωρα στα επείγοντα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων αναπνευστικές δυσκολίες.

Το βρέφος παρέμεινε ζωντανό για περίπου μία ώρα πριν καταλήξει, σύμφωνα με το ένταλμα.

Το 2019, η Τζόρτζια ψήφισε νόμο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την ανίχνευση καρδιακού παλμού του εμβρύου, κάτι που συνήθως συμβαίνει περίπου στις έξι εβδομάδες κύησης.

Εξαιρέσεις προβλέπονται σε περιπτώσεις ιατρικής ανάγκης, καθώς και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, εφόσον υπάρχει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία και η κύηση δεν υπερβαίνει τις 20 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το ένταλμα, η Μουρ βρισκόταν στην 22η έως 24η εβδομάδα κύησης, με βάση ιατρικά στοιχεία που ανέφεραν ότι το έμβρυο είχε «καρδιακό παλμό και προσπαθούσε να αναπνεύσει».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο στις 30 Δεκεμβρίου, αφού φίλη της τη βρήκε στο μπάνιο του σπιτιού της σε έντονο πόνο. Η φίλη, που τη συνόδευσε στο νοσοκομείο, κατέθεσε ότι η Μουρ της είχε πει πως σκόπευε να πάρει μισοπροστόλη και οξυκωδόνη.

Η Μουρ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, κατοχή επικίνδυνων φαρμάκων και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας. Σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών, παραμένει κρατούμενη στην κομητεία Κάμντεν της Τζόρτζια από τη σύλληψή της.

