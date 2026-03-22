Κούβα: Μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους σε όλη την Κούβα, μετά την κατάρρευση του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου της χώρας για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.

Το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε «ολική αποσύνδεση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα αποκατάστασης».

Ο διαχειριστής του δικτύου, UNE, ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα σε «ζωτικής σημασίας» υποδομές, όπως νοσοκομεία και συστήματα ύδρευσης.

Η χώρα της Καραϊβικής έχει υποστεί τρία μεγάλα μπλακ άουτ αυτόν τον μήνα, καθώς το εμπάργκο καυσίμων από τις ΗΠΑ έχει περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων .

Η Κούβα αντιμετωπίζει επίσης ένα γερασμένο ενεργειακό δίκτυο και χρόνιες ελλείψεις καυσίμων.

Το Σαββατοκύριακο έφτασε στην Αβάνα ένας συνασπισμός διεθνών σοσιαλιστικών οργανώσεων για να εκφράσει τη στήριξή του στην κουβανική κυβέρνηση, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ηλιακούς συλλέκτες, βασικά τρόφιμα και φάρμακα.

Το κονβόι «Nuestra America», που απέπλευσε από το Μεξικό, καθυστέρησε λόγω κακοκαιρίας, αλλά αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Αβάνας τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, η κρίση και οι συνεχείς διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει σπάνιες αντιδράσεις πολιτών: κάτοικοι στην κεντρική Αβάνα χτυπούσαν κατσαρόλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ στην πόλη Μορόν σημειώθηκαν επιθέσεις και πυρπόληση στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι μη εγκεκριμένες διαδηλώσεις είναι παράνομες στην Κούβα και όσοι συμμετέχουν κινδυνεύουν με φυλάκιση.

Μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί επανειλημμένες ερωτήσεις για το ενδεχόμενο παρόμοιων κινήσεων και στην Κούβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ επιθυμεί την απομάκρυνση του προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ - συμμάχου της Βενεζουέλας - ως προϋπόθεση για την άρση του εμπάργκο καυσίμων.

Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια «φιλική ανάληψη ελέγχου» της Κούβας, χαρακτηρίζοντάς την αργότερα «τιμή».

Από την πλευρά του, ο Κουβανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει «σχέδιο ετοιμότητας για την ενίσχυση της άμυνας του λαού» απέναντι σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι έχουν ξεκινήσει αρχικές φάσεις διμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

Την Παρασκευή, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο, ξεκαθάρισε ότι «το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση, ούτε φυσικά ο πρόεδρος ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της χώρας».

Με πληροφορίες από BBC