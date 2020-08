Το Ισραήλ και τα ΗΑΕ συνάπτουν ιστορική συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών.

Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε κοινή δήλωση του Τραμπ, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, Mohammed Al Nahyan, αναφέρεται ότι ελπίζουν πως η «ιστορική συμφωνία θα προωθήσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

This historic diplomatic breakthrough will advance peace in the Middle East region and is a testament to the bold diplomacy and vision of the 3 leaders and the courage of the UAE & Israel to chart a new path that will unlock the region's great potential.https://t.co/AV9y6Cv7bQ