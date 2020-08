Με εμπόλεμη ζώνη μοιάζει η Βυρητός μετά τις δύο κολοσσιαίες εκρήξεις που, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, προκάλεσαν το θάνατο σε 78 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό υγείας της χώρας, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 4.000 ενώ, όπως είπε «υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών».

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη χώρα σε βαθύ σοκ και την περιοχή των εκρήξεων ισοπεδωμένη.

Buildings across Beirut, Lebanon are damaged the morning after the #BeirutBlast. Much of the port was also flattened when the explosion sent a giant mushroom cloud into the sky.



More than 70 people were killed and 3,000 injured, with bodies buried in the rubble, officials say pic.twitter.com/qLaGEm8sJL