Αναβολή των προεδρικών εκλογών του 2020 ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος, σε μία άνευ προηγουμένου πρόταση, ζητά να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αν και η εξουσία αυτή ανήκει στο Κογκρέσο.

Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα απαιτούσε αλλαγή ομοσπονδιακού νόμου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκτός από τη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Με την καθολική ψηφοφορία μέσω αλληλογραφίας (όχι με την απουσία ψηφοφορίας, η οποία είναι καλή), το 2020 θα είναι οι πιο ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ & ΑΠΑΤΗΛΕΣ εκλογές στην ιστορία. Θα είναι είναι μεγάλη ντροπή για τις ΗΠΑ. Καθυστέρηση των εκλογών έως ότου οι άνθρωποι να μπορέσουν να ψηφίσουν σωστά, με ασφάλεια;» έγραψε ο πρόεδρος στο Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???