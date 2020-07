Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, Μακένζι Σκοτ, γνωστοποίησε ότι έχει κάνει δωρεές ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς έως τώρα.

Πέρυσι, μετά το διαζύγιο, είχε δεσμευθεί ότι θα δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Τώρα, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι άλλαξε το επίθετό της σε Σκοτ, γνωστοποίησε σε ποιες οργανώσεις και ιδρύματα έχει κάνει δωρεές μέχρι στιγμής.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ο προσωπικός πλούτος του οποιουδήποτε είναι προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας και των κοινωνικών δομών που παρέχουν ευκαιρίες σε κάποιους ανθρώπους και εμπόδια σε αμέτρητους άλλους», έγραψε η Μακένζι Σκοτ, που έχει κάνει δωρεές σε οργανώσεις που προωθούν τη φυλετική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων, την παγκόσμια ανάπτυξη και την ισότητα για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μεταξύ άλλων.

Following up on the commitment I made last year to give away the majority of my wealth in my lifetime: https://t.co/Ocb8eU5UR1. (Note my Medium account is under my new last name -- changed back to middle name I grew up with, after my grandfather Scott.)