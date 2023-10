28η Οκτωβρίου: Αντιδράσεις για βουλευτή που ευχήθηκε για την επέτειο με AI φωτογραφία

Αντιδράσεις προκάλεσε η προσπάθεια της βουλευτή με το Δημοκρατικό Κόμμα της Κύπρου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, να ευχηθεί «χρόνια πολλά» για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στην ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου, έγραψε «αθάνατο Ελληνικό πνεύμα! Χρόνια πολλά Ελλάδα! Χρόνια πολλά στον απανταχού Ελληνισμό».

Ωστόσο δεν περίμενε ότι η φωτογραφία της θα ξεσήκωνε όπως ήταν φυσικό αντιδράσεις, δεν πρόκειται για αληθινή φωτογραφία αλλά προϊόν τεχνολογίας με ψευδή στοιχεία. Η ανάρτηση κατέβηκε μετά τις αντιδράσεις.

Why even use an AI generated image? Just Google an actual one.

This is embarrassing beyond words.