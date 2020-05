Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εκτελεστική εντολή σήμερα, Πέμπτη, αναφορικά με εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου να κλείσει πλατφόρμες social media που κατηγορεί πως λογοκρίνουν και καταπνίγουν τις συντηρητικές φωνές.

Μια ημέρα νωρίτερα, το Twitter είχε επισημάνει ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του αμερικανού προέδρου και κάλεσε τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του.

Οι λεπτομέρες της εκτελεστικής εντολής δεν έχουν γίνει γνωστές και είναι ασαφές ακόμα ποιου είδους κανονιστικές ρυθμίσεις μπορεί να επιβάλει ο πρόεδρος, χωρίς προηγουμένως να έχει περάσει νέος νόμος από το Κογκράσο.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες όταν ρωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους που ταξίδευαν με τον πρόεδρο στο Air Force One.

Προτού αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για τη Φλόριντα προκειμένου να παρακολουθήσει την εκτόξευση των αστροναυτών της NASA, στο πλαίσιο μιας ιστορικής αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό -η οποία τελικά αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας- ο Τραμπ κατηγόρησε το Twitter και άλλα social media για μεροληψία και πολιτική προκατάληψη, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

«Οι ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι Πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό».

«Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....