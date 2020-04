Η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ που κατέπεσε στο Ιόνιο ενώ οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έχασαν την επαφή με ελικόπτερο της φρεγάτας HMCS Fredericton, το οποίο εκτελούσε περιπολία στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στο πλαίσιο νατοϊκής άσκησης.

Η καναδική φρεγάτα Fredericton συμμετέχει στη νατοϊκή άσκηση «Reassurance». «Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά γυμνάσια στα ανοικτά της Ελλάδας», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωσή τους οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE.

Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.