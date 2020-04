Το αμερικανικό πεντάγωνο αποχαρακτήρισε και έδωσε στην δημοσιότητα τρία βίντεο μικρού μήκους με «μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα φαινόμενα».

Στο υλικό που ακολουθεί απεικονίζονται αντικείμενα που δεν έχουν αναγνωριστεί, καθώς κινούνται φαινομενικά πολύ γρήγορα. Τα βίντεο είχαν προηγουμένως κυκλοφορήσει από μια ιδιωτική εταιρεία. Υπέρυθρες κάμερες έχουν καταγράψει την κίνηση. Σε δύο από τα βίντεο ακούγονται μέλη της υπηρεσίας που αντιδρούν με έκπληξη. Κάποιος έχει καταγραφεί να εικάζει ότι θα μπορούσε να πρόκειται για drone.

Τον Σεπτέμβριο, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αναγνώρισε επίσημα την εγκυρότητα των συγκεκριμένων βίντεο. Τα βίντεο κυκλοφορούν επίσημα τώρα «προκειμένου να ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε παρανόηση του κοινού για το εάν το οπτικό υλικό που κυκλοφορούσε είναι αληθινό ή όχι» ανέφερε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sue Gough.

«Μετά από διεξοδική αναθεώρηση, το τμήμα αποφάσισε ότι η εγκεκριμένη κυκλοφορία αυτών των αταξινόμητων βίντεο δεν αποκαλύπτει ευαίσθητα δεδομένα για δυνατότητες ή συστήματα», δήλωσε η Gough, προσθέτοντας ότι η κίνηση δεν προσκρούει ούτε σε μεταγενέστερες των βίντεο έρευνες «για επιθέσεις στρατιωτικού εναέριου χώρου από άγνωστα, εναέρια φαινόμενα».

Το Ναυτικό έχει τώρα επίσημες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναφέρουν οι πιλότοι του "UFO".

Τα βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Μαρτίου 2018 από την Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών του The Stars, μια εταιρεία που συνιδρύθηκε από τον πρώην μουσικό των Blink-182 Tom DeLong, που λέει ότι μελετά πληροφορίες σχετικά με μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα.

Το 2017, ένας από τους πιλότους που είχε δει ένα από τα άγνωστα αντικείμενα το 2004 είπε στο CNN ότι κινήθηκε με τρόπους που δεν μπορούσε να εξηγήσει. «Καθώς το πλησίασα ... επιτάχυνε γρήγορα προς τον νότο και εξαφανίστηκε σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα», δήλωσε ο συνταξιούχος πιλότος του Ναυτικού των ΗΠΑ David Fravor.

«Αυτό ήταν εξαιρετικά απότομο, σαν μια μπάλα του πινγκ πονγκ, που αναπηδούσε από έναν τοίχο. Θα χτυπούσε και θα έφευγε προς την αντίθετη κατεύθυνση» είχε πει περιγράφοντας την εμπειρία του.

Το Πεντάγωνο έχει προηγουμένως μελετήσει ηχογραφήσεις εναέριων συναντήσεων με άγνωστα αντικείμενα στο πλαίσιο ενός από τότε κλειστού προγράμματος που ξεκίνησε κατόπιν εντολής του πρώην γερουσιαστή Harry Reid της Νεβάδας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007 και έληξε το 2012, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επειδή αξιολόγησαν ότι υπήρχαν υψηλότερες προτεραιότητες που χρειάζονταν χρηματοδότηση.

Ωστόσο, ο Luis Elizondo, ο πρώην επικεφαλής του προγράμματος, δήλωσε στο CNN το 2017 ότι προσωπικά πιστεύει πως «υπάρχουν πολύ πειστικά στοιχεία ότι ενδέχεται να μην είμαστε μόνοι».

«Αυτά τα αεροσκάφη - θα τα ονομάσουμε αεροσκάφη - εμφανίζουν χαρακτηριστικά που δεν βρίσκονται επί του παρόντος στο απόθεμα των ΗΠΑ ούτε σε οποιοδήποτε ξένο απόθεμα για το οποίο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Elizondo για τα αντικείμενα που ερεύνησαν. Πρόσθεσε δε, ότι παραιτήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας το 2017 σε διαμαρτυρία για το απόρρητο που περιβάλλει το πρόγραμμα και την εσωτερική αντίθεση στη χρηματοδότησή του.

Ο Reid σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ήταν «χαρούμενος» που το Πεντάγωνο κυκλοφόρησε επίσημα τα βίντεο, αλλά ότι «γρατζουνίζει μόνο την επιφάνεια της έρευνας και του διαθέσιμου υλικού. Οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν αυτό αλλά και τυχόν πιθανές επιπτώσεις του στην εθνική ασφάλεια, ενδελεχώς και επιστημονικά».

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u