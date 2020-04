Ξεπέρασαν τους 16.000 οι νεκροί από κορωνοϊό στη Βρετανία ενώ κριτική ασκείται στην κυβέρνηση Τζόνσον για τους ημερήσιους απολογισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση των βρετανικών Αρχών οι νεκροί από κορωνοϊό στα βρετανικά νοσοκομεία, ως το απόγευμα της 18ης Απριλίου, έφθασαν τους 16.060. Κατά το τελευταίο 24ωρο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι νεκροί ανήλθαν σε 596.

Έως το πρωί της Κυριακής έχουν διενεργηθεί 482.063 τεστ, ενώ 21.626 πραγματοποιήθηκαν μόνο χθες, Σάββατο. Θετικοί στον κορωνοϊο έχουν βρεθεί ως σήμερα 120.067 πολίτες.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.



372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.



As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu