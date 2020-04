Το τμήμα υγείας και κοινωνικής μέριμνας δήλωσε ότι από τις 5 μ.μ. συνολικά 5.373 άτομα που είχαν βρεθεί θετικά για κορωνοϊό έχουν πεθάνει σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Βρετανία να μετρά 439 θύματα το τελευταίο 24ωρο.

Πρόκειται μάλιστα για τον χαμηλότερο αριθμό της τελευταίας εβδομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις 9 π.μ. σήμερα, έχουν ελεγχθεί 208.837 άτομα για τον ιό, εκ των οποίων τα 51.608 βρέθηκαν θετικοί.

Ο απολογισμός των νέων θανάτων από τον κορωνοϊό στην Αγγλία, κατά το τελευταίο 24ωρο, είναι 403, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 4.897, στην Σκοτία εννέα άτομα έχουν πεθάνει,(συνολικά 222) και στην Ουαλία 27 (συνολικά 193), σύμφωνα με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

As of 5pm on 5 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus 5,373 have died. pic.twitter.com/pHxcJHd3pj