Η Σιένα, όπως και ολόκληρη η Ιταλία, έχει «σφραγιστεί» υπό τον φόβο περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι κάτοικοι είναι εδώ και μέρες κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, μετά την γενική καραντίνα που κηρύχθηκε στη χώρα, που μετρά τα χιλιάδες κρούσματα και εκατοντάδες νεκρούς από την επιδημία.

Ωστόσο η έξαρση του κορωνοϊού φαίνεται πως κατάφερε να ενώσει τον κόσμο περισσότερο και στις δύσκολες ημέρες που περνάει η χώρα, οι κάτοικοι της πόλης Σιένα βρήκαν το κουράγιο να τραγουδήσουν όλοι μαζί ένα δημοφιλές τοπικό τραγούδι, σε μια προσπάθεια να «ξορκίσουν» τον φόβο.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στα social media και έχει γίνει viral, δείχνει ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της πόλης να τραγουδά σαν μια τεράστια χορωδία «Viva la nostra Siena» [σ.σ. ζήτω η Σιένα μας] από το «Canto della Verbena», ένα δημοφιλές τραγούδια για την Σιένα.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov