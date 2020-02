Η Κίνα σχεδιάζει να αποστείλει στο Πακιστάν μία «δύναμη» με πάνω από 100.000 πάπιες που θα ριχτεί στη «μάχη» κατά των αμέτρητων ακρίδων που έχουν καταστρέψει τις καλλιέργειες των ντόπιων, σύμφωνα με τοπική εφημερίδα.

Η «στρατιά» αυτή των υδρόβιων πτηνών που τρέφτοναι με ακρίδες θα σταλεί από την ανατολική επαρχία της Τσετζιάνγκ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιδρομών ακρίδων - των χειρότερων της τελευταίας εικοσαετίας στο Πακιστάν.

Η μέθοδος της πάπιας δεν είναι νέα για τους Κινέζους, την έχουν δοκιμάσει και στο παρελθόν με σχετική επιτυχία. Πριν από περίπου είκοσι χρόνια «επιστράτευσαν» ξανά πάπιες, για να αντιμετωπίσουν ανάλογες επιδρομές στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ. Όπως λένε οι ειδικοί, η χρήση τους είναι λιγότερο ακριβή και περιβαλλοντικά όχι επιζήμια σε σχέση με τα παρασιτοκτόνα.

Επιπλέον, οι πάπιες είναι πιο κατάλληλες για την ειδική αυτή αποστολή απ'ότι άλλα πουλιά - όπως τα κοτόπουλα.

"Duck troops" gather at the border to face locust swarms pic.twitter.com/1J4r3dmmJk