Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στο Βέλγιο και στο Ισραήλ καθώς, σε καρναβάλι της πόλης Aalst, συμμετέχοντες «σατίρισαν» τους Εβραίους φορώντας μεγάλα γούνινα καπέλα, μακριές μύτες και στολές μυρμηγκιών.

Οι τοπικές αρχές υπερασπίστηκαν τους συμμετέχοντες λέγοντας πως «έτσι είναι το χιούμορ μας». Το Ισραήλ, εβραϊκοί σύλλογοι αλλά και η Sophie Wilmès, πρωθυπουργός του Βελγίου, ήταν μεταξύ αυτών που καταδίκασαν το γεγονός. Ανάμεσα στους επικριτές πολλοί στηλίτευσαν ότι το να παρομοιαστούν οι Εβραίοι ως μυρμήγκια ήταν μία αναφορά στον αντισημιτισμό των Ναζί που τους χαρακτήριζε «παράσιτα».

Ο εκπρόσωπος του δημάρχου του Aalst δήλωσε στο BBC ότι «έτσι είναι το χιούμορ μας» και ότι πρόκειται «απλά για πλάκα». Ο Peter Van den Bossche υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κάποιο κίνημα πίσω από το γεγονός» και ότι «δεν επιθυμούμε να βλάψουμε κανέναν». «Είναι η παρέλαση μας, το χιούμορ μας, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», είπε. «Είναι ένα Σαββατοκύριακο ελευθερίας του λόγου», πρόσθεσε. Το Aalst βρίσκεται 31 χλμ. βορειοδυτικά των Βρυξελλών. Στην πόλη κυριαρχεί η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (N-VA), ένα εθνικιστικό κόμμα που ασκεί πιέσεις για την ανεξαρτησία της Φλάνδρας.

Κριτική στην πόλη είχε ασκηθεί και πέρυσι, για ανάλογο ζήτημα, σε τέτοιο βαθμό που η UNESCO αφαίρεσε την πόλη από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κάτι που ζήτησε το ίδιο το Aalst μετά την κατακραυγή. Συμμετέχοντες χλεύασαν την Unesco στην παρέλαση της Κυριακής. Μπόρις Τζόνσον και Μπρέξιτ, Γκρέτα Τούνμπεργκ και o Ιησός Χριστός στον σταυρό ήταν ανάμεσα στα θέματα του καρναβαλιού. Πολλοί ντύθηκαν με στολές των SS.

Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 25.000 Εβραίοι από το κατεχόμενο Βέλγιο οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς. Οι περισσότεροι πέθαναν εκεί.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου ανέφερε ότι το καρναβάλι αντλεί την θεματολογία του από την επικαιρότητα, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στην πόλη. Καταδίκασε ωστόσο τους συμμετέχοντες που ντύθηκαν με στολές των SS. «Τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό; Να τους βάλουμε στην φυλακή;», συμπλήρωσε. Για το γεγονός τοποθετήθηκε στο Twitter και ο Yuval Rotem, γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, αναφέροντας ότι η πόλη έχει επιδοθεί σε καταδικαστέες αντισημιτικές πράξεις.

