Ένας ακόμα νεκρός από τον κοροναϊό στη βόρεια Ιταλία ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων στους πέντε, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, πρόκειται για έναν 88χρονο στην επαρχία του Λόντι, 40 χιλιόμετρα νότια του Μιλάνο. Νωρίτερα, άλλος ένας άνθρωπος που είχε μολυνθεί κατέληξε, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Rai. Ήταν ένας άνδρας 84 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν για κάποια άλλη ασθένεια όταν μολύνθηκε από τον κοροναϊό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι τρεις άλλοι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας του ιού ήταν επίσης ηλικιωμένοι και τουλάχιστον δύο από αυτούς έπασχαν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τα κρούσματα του νέου κοροναϊού στην Ιταλία είναι 203, από τα οποία πάνω από 180 εντοπίστηκαν στη Λομβαρδία.



Στη χώρα έχουν ληφθεί μέτρα όπως η ματαίωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι στη Βενετία, αλλά το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων και μουσείων στην περιφέρεια του Βένετο.



Η ιταλική κυβέρνηση έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα, όπως πρόστιμα σε όποιον συλληφθεί να μπαίνει ή να βγαίνει από τις πληγείσες περιοχές. Σε καραντίνα είναι οι επαρχίες της Λομβαρδίας και του Βένετο, ενώ η αστυνομία κάνει περιπολίες σε 11 πόλεις.

Στο μεταξύ, οι δημοτικές αρχές του Μιλάνου ανακοίνωσαν ότι για προληπτικούς λόγους πρόκειται να κλείσει ο καθεδρικός ναός του Μιλάνου, Ντουόμο. Παράλληλα, από την Δευτέρα σταματούν και οι λειτουργίες στις καθολικές εκκλησίες της πόλης. Σύμφωνα, με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μουσείων του Βατικανού, από τα μεγαλύτερα μουσειακά συγκροτήματα στην Ευρώπη.

Αδειάζουν τα ράφια των σουπερμάρκετ

Πανικός επικρατεί στους κατοίκους του Μιλάνου μετά τους θανάτους που έχουν σημειωθεί από τον κορωνοϊό στη χώρα, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ να αδειάζουν.

More empty shelves in Milan Italy #coronavirus pic.twitter.com/ZD9NBMikKr

Εντωμεταξύ, πανικός, επικρατεί στους κατοίκους του Μιλάνο που έσπευσαν να εφοδιαστούν είδη πρώτης ανάγκης με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν άδεια ράφια και ουρές πελατών να περιμένουν στα ταμεία των σουπερμάρκετ.

Coronavirus, dilaga la psicosi a Milano: gli scaffali vuoti dei supermercati -Coronavirus, psychosis spreads in Milan: the empty shelves of supermarkets https://t.co/nb5goNLuEI via @repubblica