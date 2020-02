Τεράστια επιχείρηση διάσωσης για τουλάχιστον 100 πεζοπόρους είναι σε εξέλιξη στη Νέα Ζηλανδία καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου μήνα προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές καταστροφές σε δρόμους και γέφυρες.



Οκτώ ελικόπτερα και λεωφορεία έχουν μεταφέρει πεζοπόρους που είχαν εγκλωβιστεί σε καταφύγια στο Fiordland και τους εβδομήντα περίπου οδηγούς που είχαν παγιδευτεί στη Milford Road σε ασφαλή τοποθεσία στην πόλη Te Anau. Δύο από τους πεζοπόρους τραυματίστηκαν όταν η καλύβα που διέμεναν χτυπήθηκε από κατολίσθηση.

Breaking: Hundreds of tourists stranded as New Zealand's Southland region declares a state of emergency amid flash floods in Milford Sound. #NewZealand #emergency #BreakingNews pic.twitter.com/rkFb9EW3aY