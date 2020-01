Ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από έναν νέο ιό στην Κίνα τριπλασιάστηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς εξαπλώνεται από το Wuhan σε άλλες μεγάλες πόλεις ενώ πλέον υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την ασθένεια.

Tα νέα για τα πρώτα κρούσματα ήταν στις 4 Ιανουαρίου και πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένες περισσότερες από 200 περιπτώσεις, κυρίως στο Wuhan, αν και η αναπνευστική λοίμωξη εντοπίστηκε επίσης στο Πεκίνο, τη Σαγκάη και τη Σενζέν. Η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη και η Νότια Κορέα έχουν αναφέρει περιπτώσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως την Τετάρτη συγκαλεί εκτάκτως συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης για να συζητήσει το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στην Κίνα. Ο ΠΟΥ θα αποφασίσει τη σοβαρότητα και τη λήψη μέτρων για τον ιό.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG