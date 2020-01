Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από ποδοπάτημα στην πόλη Κερμάν του Ιράν, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν, κάνουν λόγο για 35 νεκρούς και πάνω από 48 τραυματίες.

Τα πρώτα βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω social media καταγράφουν σκηνές χάους, με ανθρώπους να κείτονται αιμόφυρτοι στους δρόμους και πανικόβλητους πολίτες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Horrific scenes from Kerman, #Iran, as at least 35 people announced dead so far after a stampede during the funeral of Soleimani. pic.twitter.com/K5C8lsvjEO