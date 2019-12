Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ με τη Νάνσι Πελόζι να ανακοινώνει ότι προχωράει η παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του Τραμπ. «Οι ενέργειες του προέδρου έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα», είπε ενώ υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει κρίνονται επαρκή για να κινηθεί η διαδικασία κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment. #DefendOurDemocracy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 5, 2019





«Με θλίψη, αλλά με αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα, με προσήλωση στους πατέρες του έθνους και αγάπη για τις ΗΠΑ, ζητώ σήμερα από τους εκπροσώπους μας να προχωρήσουν με τη διαδικασία των άρθρων αποπομπής» είπε. «Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το ενεργήσουμε» συνέχισε η Πελόζι.

«Αν επιτρέψουμε στον πρόεδρο να βρίσκεται υπεράνω του νόμου, το κάνουμε θέτοντας σε κίνδυνο την δημοκρατία μας» ανέφερε στο διάγγελμά της η Νάνσι Πελόζι. «Στην Αμερική δεν είναι κανείς πάνω από τον νόμο» υπογράμμισε, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας της είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταχράστηκε την εξουσία του για το δικό του προσωπικό και πολιτικό όφελος.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας, σχετικά με πιέσεις που φέρεται να άσκησε ο ίδιος και στενοί του συνεργάτες στην Ουκρανία, ώστε να δωθεί εντολή έρευνας σε βάρος του γιου του Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Μπαράκ Ομπάμπα και διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών, θεωρείται επικρατέστερος αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ, στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί δεν νοιάζονται για τίποτα - Έχουν τρελαθεί

Λίγο πριν το διάγγελμα της Πελόζι, με ανάρτησή του στο Twitter, o Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «έχουν τρελαθεί» και πως ενώ δεν έχουν στοιχεία εναντίον του αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019





«Εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία», ανέφερε σε άλλο σημείο της ανάρτησης ο πρόεδρος Τραμπ που υποστήριξε ότι εκλέχθηκε για να καθαρίσει τον βάλτο και αυτό κάνει.

Λευκός Οίκος: Πελόζι και Δημοκρατικοί πρέπει να ντρέπονται

Η Πελόζι και οι Δημοκρατικοί πρέπει να ντρέπονται, ανέφερε σε ανάρτησή της η Στέφανι Γκρίσχαμ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να ηγηθεί της χώρας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της οικονομίας, περισσότερες θέσεις εργασίας και ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις, για να απαριθμήσουμε κάποια από τα σημαντικά του επιτεύγματα», έγραψε στο μήνυμά της.

.@SpeakerPelosi & the Democrats should be ashamed. @realDonaldTrump has done nothing but lead our country - resulting in a booming economy, more jobs & a stronger military, to name just a few of his major accomplishments. 🇺🇸 We look forward to a fair trial in the Senate. — Stephanie Grisham (@PressSec) December 5, 2019

«Περιμένουμε μία δίκαιη δίκη στη Γερουσία», καταλήγει η Γκρίσχαμ.