Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών έπληξε την Αλβανία στις 03:53 τοπική ώρα [04:53 ώρα Ελλάδας], η δεύτερη μέσα σε ένα δίμηνο, τρομοκρατώντας χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.

Οι έως τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τουλάχιστον νεκρούς. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του καθώς μέσα στον πανικό του πήδησε από κτίριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό 6,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών που πήδηξε από το σπίτι του κάτω στην Κούρμπιν, διευκρίνισε το υπουργείο. Πληροφορίες για τα άλλα θύματα δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση τουλάχιστον ενός τριώροφου κτιρίου στο Δυρράχιο, σύμφωνα μια εκπρόσωπο του υπουργείου.

#victims, and hundreds injured by the #earthquake in #Albania pic.twitter.com/yqmnzORCIa