Ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Άμπι Αχμέντ Άλι (Abiy Ahmed) κέρδισε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Ακαδημία.

Υπενθυμίζεται ότι για το Νόμπελ Ειρήνης φέτος υπήρχαν συνολικά 301 υποψήφιοι - 223 άτομα και 78 οργανώσεις - σύμφωνα την ιστοσελίδα του θεσμού.

Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ η 16χρονη ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, θεωρούνταν το φαβορί για το φετινό βραβείο. Η εταιρία στοιχημάτων Coral που εδρεύει στο Λονδίνο έδινε πιθανότητες μία προς δύο. Αντίστοιχα η William Hill εκτιμούσε ότι η Τούνμπεργκ έχει 8 στις 13 πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο.

Η στιγμή της ανακοίνωσης του Νόμπελ Ειρήνης:

Watch the very moment the 2019 Nobel Peace Prize is announced.



Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/EIATBAMVp7