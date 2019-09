Ένας μαύρος πάνθηρας βρέθηκε να περιφέρεται στους δρόμους μιας γαλλικής πόλης αλλά τελικά οι αρχές κατάφεραν να τον πιάσουν.

Έκπληκτοι οι κάτοικοι της Αρμαντιέρ είδαν το αιλουροειδές στον δεύτερο όροφο ενός κτιρίου, σχεδόν στη στέγη, να περπατά στο περβάζι, μπαίνοντας και βγαίνοντας από ένα ανοιχτό παράθυρο, για σχεδόν μια ολόκληρη ώρα.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο, σε περίπτωση που το ζώο πηδούσε, ενώ διασώστες εισήλθαν με απόλυτη ηρεμία στο κτίριο προκειμένου να μην τρομάξουν τον πάνθηρα. Κτηνίατρος κατάφερε να τελικά να τον ακινητοποιήσει, ρίχνοντας ένα βέλος με ηρεμιστικό.

Ο πάνθηρας, που ζυγίζει περίπου 20 κιλά, είναι ηλικίας περίπου 5 ή 6 μηνών και σε μέγεθος όσο ένα μικρό Λαμπραντόρ, ανέφερε η φιλοζωική οργάνωση Animal Protection League. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ζώο δεν είναι καθόλου επιθετικό καθώς έχει εξημερωθεί από τον ιδιοκτήτη του, που του είχε κόψει επίσης τα νύχια, ενώ βρέθηκε απολύτως υγιές.

