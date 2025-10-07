ΔΙΕΘΝΗ
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική

Οι βαλλόμενοι Συντηρητικοί της Βρετανίας θέλουν οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι να ακούσουν ότι είναι αυστηροί στην μετανάστευση, κατά της πολιτικής «net zero» και προτιμούν να διατηρούν τα χρήματα των φορολογούμενων για να βοηθούν τους πολίτες στο εσωτερικό. Μιμούνται τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον Νάιτζελ Φάρατζ, για να το αποδείξουν.

Η ηγέτης Kemi Badenoch ξεκίνησε το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος με μια υποσχόμενη δημιουργία νέας «μονάδας απέλασης» με εξουσίες να συλλάβει και να απελάσει 150.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα, ενώ η κορυφαία ομάδα της απέδωσε την έμπνευση στην αμερικανική υπηρεσία ICE (Immigration and Customs Enforcement). Η κίνηση αυτή ήρθε αμέσως μετά την υπόσχεση της προηγούμενης εβδομάδας να καταργηθεί ο Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή του 2008, που έθετε στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη του «net zero».

Ο σκιώδης καγκελάριος Mel Stride αναμένεται να προσθέσει στις υποσχέσεις με ένα σχέδιο κατάργησης των «ακριβών και αναποτελεσματικών» πράσινων επιδοτήσεων και να υποσχεθεί περισσότερες «σοβαρές περικοπές» στον προϋπολογισμό εξωτερικής βοήθειας της Βρετανίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη στροφή προς την αυστηρή ρητορική του Reform UK για τα σύνορα και κατά του «net zero», προχωρώντας πολύ πιο δεξιά από ό,τι η Badenoch είχε προηγουμένως επιχειρήσει να ισορροπήσει εντός του κόμματος. Οι Συντηρητικοί υπολείπονται κατά 14 μονάδες στις δημοσκοπήσεις του Reform UK και τέσσερις μονάδες πίσω από το απεχθές Κόμμα των Εργατικών.

Αλλά η στροφή αυτή φέρνει το κόμμα πολύ πιο κοντά στην πολιτική του Τραμπ, απομακρύνοντάς το από το παραδοσιακό φιλελεύθερο κέντρο των Τόρι και της βρετανικής πολιτικής γενικότερα.

Προσπάθεια να κερδηθούν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της οικονομίας

Στο Μάντσεστερ, οι ανώτεροι Τόρι αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια σημαντική απόκλιση για ένα κόμμα που παραδοσιακά βασιζόταν σε ευρύ φάσμα ψηφοφόρων. Μετά την εκλογική ήττα της προηγούμενης χρονιάς, στην οποία το κόμμα απεβλήθη από την εξουσία μετά από 14 χρόνια, οι Συντηρητικοί συνειδητοποιούν ότι, όπως στις ΗΠΑ, το κέντρο έχει εξαφανιστεί.

Ένας στρατηγικός σύμβουλος των Τόρι, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, τόνισε ότι η πολιτική στροφή αντικατοπτρίζει τη διάθεση του βρετανικού κοινού: «Το Παράθυρο Overton έχει μετακινηθεί», είπε, αναφερόμενος στο μοντέλο που εξηγεί πώς οι ιδέες αλλάζουν στην κοινωνία και επηρεάζουν την πολιτική.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Γκραντ Σαπς, ένας αυτοαποκαλούμενος «κεντρώος» που έχασε τη θέση του στους Εργατικούς, συμφώνησε ότι είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και η πραγματικότητα στο πεδίο: «Πιστεύω ότι μέχρι μια κυβέρνηση, ανεξαρτήτως κόμματος, να ελέγξει αυτό το θέμα, η εμπιστοσύνη του κοινού στη διακυβέρνηση δεν θα επιστρέψει».

Οι Τόρι θεωρούν ότι αν μπορέσουν να αμβλύνουν τις επιθέσεις του Reform για τη μετανάστευση, θα κερδίσουν προσοχή για την επιχειρηματολογία τους για την «ισχυρότερη οικονομία», η οποία αποτελεί το δεύτερο μέρος του συνεδριακού τους σλόγκαν μετά τα «Ισχυρότερα Σύνορα».

Ένας πρώην υπουργός σχολίασε χιουμοριστικά ότι οι φιλελεύθεροι ψηφοφόροι που ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με μια σκληρή γραμμή στη μετανάστευση «μάλλον έχουν φύγει εδώ και καιρό». Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης θεωρείται ουσιαστική για να ακουστεί το βασικό οικονομικό επιχείρημα των Τόρι.

Η σκληρότητα με μέτρο

Ωστόσο, κορυφαίοι Τόρι είναι προσεκτικοί στο να μην μιμηθούν πλήρως την πολιτική MAGA, κυρίως λόγω ανησυχιών για τα ατομικά δικαιώματα, όπως συνέβη στις ΗΠΑ.

Μία ανώτερη πηγή ανέφερε ότι το όνομα ICE επιλέχθηκε «ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι», προσθέτοντας: «Δεν θα το κάνουμε με τρόπο που θα απελάσει ανθρώπους με νόμιμο δικαίωμα παραμονής, χωρίς συμπόνια».

Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ δήλωσε ότι «το αμερικανικό μοντέλο είναι πολύ διαφορετικό» και ότι οι βρετανικοί νόμοι απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον Πάτρικ Ίνκγλις της YouGov, η βρετανική κοινή γνώμη απορρίπτει πολιτικές που δεν περνούν το τεστ «φαίνεται δίκαιο;». Σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, όπως οι αναγκαστικές απελάσεις, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Η πολιτική «τύπου Τραμπ» θεωρείται πολιτικά επικίνδυνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η δημοτικότητα του Τραμπ περιορίζεται σε μικρό τμήμα ψηφοφόρων που κλίνουν προς το Reform UK.

Για την Badenoch, το ρίσκο είναι υψηλό. Υπάρχει απογοήτευση για την αδυναμία μέχρι τώρα να αυξήσει την υποστήριξη, παρά την αδυναμία των Εργατικών. Οι βουλευτές της είναι πρόθυμοι να της δώσουν μια τελευταία ευκαιρία αυτή την εβδομάδα, αλλά αντιμετωπίζει κρίσιμες εκλογές το Μάιο στη Σκωτία και την Ουαλία. «Αν δεν υπάρξει δυναμική, μπαίνεις σε έναν συνεχόμενο κύκλο θανάτου», όπως περιέγραψε ο πρώην υπουργός. «Πρέπει να υπάρξει ένα σημείο που το αεροπλάνο να μην συνεχίσει να κατευθύνεται προς το έδαφος».

Με πληροφορίες από Politico

