«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας

φωτ.: EPA
Η ζωή σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Πόρτλαντ έχει μετατραπεί σε «ζώνη πολέμου».

Στο Gray’s Landing, οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά τις συγκρούσεις μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και διαδηλωτών που αντιτίθενται στις συλλήψεις μεταναστών. Για τη Μπρένα Χάμαρ, οι νύχτες είναι πλέον αφύπνιση από τον ήχο των διαδηλώσεων και από τα δακρυγόνα που εισχωρούν στο διαμέρισμά της.

Η ένταση στην περιοχή έχει φέρει την πόλη στο επίκεντρο της εθνικής προσοχής. Ο Πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε την αποστολή της Εθνοφρουράς για προστασία των ομοσπονδιακών κτιρίων, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τις συνταγματικές αρμοδιότητες του προέδρου.

Οι κάτοικοι διαφωνούν για το ποιος φταίει για τη βία. Ορισμένοι κατηγορούν την Antifa, ενώ άλλοι επιρρίπτουν ευθύνες στους ομοσπονδιακούς πράκτορες για πρόκληση των επεισοδίων. Η κατάσταση έχει αλλάξει την καθημερινότητα: σχολεία μετακινούνται, κάτοικοι φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες ακόμη και για ύπνο, ενώ αναγκάζονται να φέρουν όπλα αυτοπροστασίας όπως σπρέι πιπεριού και ηλεκτροσόκ.

Πόρτλαντ: Η κατάσταση στην κοινότητα και τα μέτρα προστασίας

Η βία δεν περιορίζεται σε φραστικές αντιπαραθέσεις: υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά πυροβολισμών και σωματικών επιθέσεων. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές έχουν εισέλθει στο κτίριο, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν παρέμβει ουσιαστικά.

Για να περιοριστεί η εισροή δακρυγόνων και άλλων χημικών στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, έχουν εγκατασταθεί καθαριστές HEPA και λευκές κολλητικές βάσεις στις εισόδους. Οι μηχανές καθαρισμού αέρα και οι βάσεις συλλογής χημικών αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων, οι οποίοι φοβούνται για την υγεία τους και τα δικαιώματά τους.

Στο υπόλοιπο Πόρτλαντ, η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Χιλιάδες συμμετείχαν στον μαραθώνιο χωρίς κανένα περιστατικό γύρω από την ICE, δείχνοντας την αντίθεση μεταξύ της έντασης σε μικρές γειτονιές και της καθημερινότητας της πόλης.

Οι κάτοικοι του Gray’s Landing βρίσκονται πλέον σε ένα δίλημμα: αντιτίθενται στις πολιτικές Τραμπ αλλά υποστηρίζουν την παρουσία της Εθνοφρουράς για την ασφάλεια τους, ενώ ο φόβος και η αβεβαιότητα γίνονται μέρος της καθημερινότητας τους.

Με πληροφορίες από BBC

