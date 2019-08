Το διάσημο mural του Banksy για το Brexit με την σημαία της ΕΕ, που βρισκόταν σε τοίχο κτιρίου στο Ντόβερ, «εξαφανίστηκε» μυστηριωδώς και στην θέση του υπάρχει πλέον ένας λευκός τοίχος.

Το έργο τέχνης είχε εμφανιστεί τον Μάιο του 2017, στην πλευρά κτιρίου στο Ντόβερ, κοντά στο λιμάνι, το οποίο επρόκειτο να κατεδαφιστεί. Το μεγάλων διαστάσεων mural έδειχνε έναν εργάτη να αφαιρεί από τη σημαία της Ευρώπης το 12ο αστέρι, το αστέρι της Βρετανίας.

Κάτοικος του Ντόβερ δήλωσε στο CNN ότι μία σκαλωσιά στήθηκε το Σάββατο μπροστά στον τοίχο του κτιρίου του Castle Amusements και ότι το γιγάντιο έργο του Banksy είχε εξαφανισθεί το επόμενο πρωί.

Τότε, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου είχαν πει πως «εξετάζουν εναλλακτικές για την διατήρηση, απομάκρυνση ή πώληση» του έργου τέχνης. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν το mural βάφτηκε ξανά από πάνω ή αφαιρέθηκε για να πουληθεί. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είχαν χάσει στο παρελθόν δικαστική μάχη μετά την προσπάθειά τους να πουλήσουν ένα άλλο mural του Banksy.

Η εταιρία Deal Scaffolding είπε πως της ζητήθηκε να υψώσει σκαλωσιές για γενικές επισκευές στο κτίριο αλλά δήλωσε άγνοια σχετικά με τον σκοπό των επισκευών.

Ο λευκός τοίχος στην θέση του mural έχει πυροδοτήσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στους κατοίκους, με άλλους να χαρακτηρίζουν την απομάκρυνση ως «ύψιστο πολιτιστικό βανδαλισμό» και άλλους να επιμένουν πως το κτίριο πρέπει να οπωσδήποτε να κατεδαφιστεί.

On behalf of the people of #Dover , I would like to deplore the obliteration of our #Banksy . Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT

It would be really sad if this wonderful artwork in Dover that is so poignant and clever has been destroyed.#Banksy #Brexit pic.twitter.com/7X1ydI3qJr