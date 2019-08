Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ από βίντεο στο οποίο φαίνονται δύο έφιπποι αστυνομικοί να μεταφέρουν έναν Αφροαμερικανό, δεμένο με σχοινί.

Τα πλάνα, που έκαναν τον γύρω του κόσμου, δείχνουν έναν 43χρονο Αφροαμερικανό, τον Donald Neely να διαπομπεύεται σε δρόμο της πόλης Γκάλβεστον του Τέξας από δύο λευκούς, έφιππους αστυνομικούς. Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα οργής και αντιδράσεων.

Με δημόσια δήλωσή της, η αστυνομία του Γκάλβεστον ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, και από τον ίδιο τον Donald Neely, αναφέροντας πως θα παύσει αυτή τη μέθοδο παρότι «προβλέπεται». Ακόμα, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε πως οι δύο αστυνομικοί δεν έκριναν σωστά και θα μπορούσαν να περιμένουν για όχημα στο σημείο της σύλληψης ώστε να γίνει η μεταφορά του Neely.

Η Christin Neely, κουνιάδα του 43χρονου ανέφερε πως η αστυνομία του Γκάλβεστον συμπεριφέρθηκε στον Donald Neely «σα να ήταν ζώο» προσθέτοντας πως είναι άστεγος και ψυχικά ασθενής και πως πολλές φορές, ακόμα και η οικογένειά του δεν μπορεί να τον εντοπίσει.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH