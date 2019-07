H Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα διαδεχθεί τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην ηγεσία της Κομισιόν, ενώ η Κριστίν Λαγκάρντ θα αναλάβει καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών της ΕΕ ολοκληρώθηκε και έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση για τα κορυφαία αξιώματα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

The European Council has agreed on the future leadership of the EU institutions.