Εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή ξεκίνησε μία 13χρονη από την Πολωνία μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας.

Η 13χρονη Ίνγκα ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της πραγματοποιώντας σήμερα εκστρατεία μπροστά από το κοινοβούλιο της Πολωνίας σε μια προσπάθεια να πείσει τους πολιτικούς να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, πριν από τις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

Την Ίνγκα Ζάσοβσκα ενέπνευσε η Σουηδέζα μαθήτρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι κινητοποιήσεις που οργανώνει κάθε εβδομάδα, ενώ σχεδιάζει να ακολουθήσει τα βήματά της οργανώνοντας καθιστική διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο κάθε Παρασκευή τον μήνα Ιούλιο, όπου θα απευθύνει έκκληση στους βουλευτές να ενεργήσουν κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

"At least in this one situation, politicians should unite and together take decisive action with the aim of cutting greenhouse gas emissions" says Inga Zasowska, 13 l #FridaysForFuture #climatechange #schoolstrike4climate https://t.co/YQgCqwjZwp