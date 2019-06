Νεκρός είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου που συνετρίβη σε ουρανοξύστη του Μανχάταν, στις 2μ.μ τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, από την πρόσκρουση στην οροφή του Axa Equitable Center δεν τραυματίστηκε κανείς από όσους εργάζονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέρος του ουρανοξύστη 54 ορόφων εκκενώθηκε ενώ από το δυστύχημα προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες αλλά οι αρχές εκτιμούν πως ο άτυχος πιλότος επιχειρούσε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Την ώρα της συντριβής έπεφτε καταρρακτώδης βροχή στην πόλη και η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη.

Στον ουρανοξύστη Axa Equitable Center στεγάζονται τα γραφεία της Citibank, της BNP Paribas, και της Willkie Farr & Gallagher. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την οδό West 51 έως και την 7η λεωφόρο.

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe