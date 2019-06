Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Νεκρός είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου, που ήταν και το μόνο άτομο που επέβαινε στο ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις αρχές κανένας άλλος δεν έχει τραυματιστεί. Η πρόσκρουση σημειώθηκε στην λεωφόρο 787. Το περιστατικό συνέβη στις 2μμ τοπική ώρα.

Το ελικόπτερο έπεσε στην οροφή ενός ουρανοξύστη 54 ορόφων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και αναρίθμητοι αστυνομικοί, ενώ η κυκλοφορία κάτω από το κτίριο έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

LIVE: @NBCNews Special Report: Helicopter has crash-landed onto a building in Midtown Manhattan, FDNY says. https://t.co/nCgUUMy29p https://t.co/NFH4dXWE0P — NBC News (@NBCNews) 10 Ιουνίου 2019

At least one dead after New York helicopter crash #Manhattan https://t.co/HNHVTvhSXx pic.twitter.com/oEqBtCE4ip — Daily Mirror (@DailyMirror) 10 Ιουνίου 2019

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την οδό West 51 έως και την 7η λεωφόρο. Την ώρα της πρόσκρουσης έπεφτε δυνατή βροχή στο κεντρικό Μανχάταν και η ορατότητα ήταν περιορισμένη.

Στον ουρανοξύστη Axa Equitable Center στεγάζονται τα γραφεία της Citibank, της BNP Paribas, και της Willkie Farr & Gallagher. Ο κυβερνήτης της πόλης, Άντριου Κουόμο, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως κανένας από όσους εργάζονταν στο κτίριο δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών που ο ίδιος επικαλέστηκε, όλα δείχνουν ότι ο πιλότος προσπαθούσε να κάνει αναγκαστική προσγείωση για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο. Μέρος του κτιρίου έχει εκκενωθεί.

BREAKING: New York Fire Department is responding to a helicopter that reportedly crashed into a building in Midtown Manhattan: https://t.co/SlrM4QIGz5 pic.twitter.com/qqBs6JcWyy — Complex (@Complex) 10 Ιουνίου 2019

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe — CBS News (@CBSNews) 10 Ιουνίου 2019

Developing: NYC officials are responding after a helicopter crashed into a building in midtown Manhattan. Here's what we know. https://t.co/AHXw89mMRT pic.twitter.com/jWEnorBrvu — CNBC (@CNBC) 10 Ιουνίου 2019

Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/QUIfwC8Rl0 — Tony Aiello (@AielloTV) 10 Ιουνίου 2019

A helicopter crashed into a building in rainy weather on midtown Manhattan's Seventh Avenue, the NYC Fire Department said https://t.co/l4n5IlqMR7 pic.twitter.com/Pi3MRMAf7f — Reuters Top News (@Reuters) 10 Ιουνίου 2019

Με πληροφορίες από AP και New York Post