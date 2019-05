Βιβλίο με τις εμπνευσμένες ομιλίες της πρόκειται να κυκλοφορήσει η 16χρονη ακτιβίστρια για το περιβάλλον Γκρέτα Τουνμπεργκ.



Το βιβλίο με τίτλο«No One Is Too Small to Make a Difference» (Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να κάνει τη διαφορά) αποτελεί συλλογή των ομιλιών της που έχουν προκαλέσει αίσθηση στο πλαίσιο της δράσης της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Ονομάζομαι Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είμαι 16 ετών. Είμαι από τη Σουηδία. Και μιλώ εκ μέρους των μελλοντικών γενεών» δήλωσε απευθυνόμενη σε βουλευτές η ακτιβίστρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υποκινήτρια αποχών από το σχολείο και προτεινόμενη για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 .

«Εμείς τα παιδιά δεν θυσιάζουμε την εκπαίδευσή μας και την παιδική μας ηλικία για να μας λέτε τι πιστεύετε ότι είναι πολιτικά δυνατό στην κοινωνία που έχετε δημιουργήσει... εμείς τα παιδιά το κάνουμε αυτό για να αφυπνίσουμε τους ενήλικες. Εμείς τα παιδιά κάνουμε αυτό για να θέσετε τις διαφορές σας στην άκρη και να αρχίσετε να ενεργείτε όπως θα κάνατε σε μια κρίση. Εμείς τα παιδιά κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας πίσω».



Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει γίνει η φωνή για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον γενιά και ενθάρρυνε τις διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, με 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 100 χώρες να συμμετέχουν στη #YouthStrikeForClimate και εβδομαδιαία δράση #FridaysForFuture για τη μάχη υπέρ της κλιματικής δικαιοσύνης.



Οι ομιλίες της μαθήτριας από τη Στοκχόλμη που έχει συμπεριληφθεί στις 100 κορυφαίες προσωπικότητες που καθορίζουν το σήμερα, σύμφωνα με το Dazed100, είναι από την περίοδο Σεπτέμβριος 2018-Απρίλιος 2019. Είναι ομιλίες σε απεργίες για την κλιματική αλλαγή, Κοινοβούλια ανά τον κόσμο και στον ΟΗΕ για να διαδώσει το μήνυμά της για την επείγουσα ανάγκη για δράση.



Στην ηλικία 15 ετών, η Σουηδή έφηβη αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή με αποχή από το σχολείο και σε μόλις έξι μήνες, έγινε μια είδωλο γι' αυτό το παγκόσμιο κίνημα.



«Θέλω να ενεργείτε σαν να έχει ξεσπάει πυρκαγιά στο σπίτι σας. Γιατί έτσι είναι» είπε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.



Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Ιούνιο από την Penguin Books.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ