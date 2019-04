Διαδηλωτές του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων συγκρούστηκαν σήμερα με αστυνομικούς των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών στην πόλη της Τουλούζης, στο 22ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων κατά του Εμανουέλ Μακρόν.

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και συνέλαβαν 23 ανθρώπους, αφού εκατοντάδες διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα, μηχανές και κάδους απορριμμάτων.

Το πλήθος επιχείρησε επίσης να εισέλθει σε συνοικίες της πόλης, όπου είχε απαγορευτεί η πρόσβαση.

Συνολικά, 5.000-6.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Allee Jean Jaures, στο κέντρο της Τουλούζης και τους γειτονικούς δρόμους της.

“Yellow vest” demonstrators clashed with riot police in the French city of Toulouse on Saturday #Toulouse #Giletsjaunespic.twitter.com/76lIifKJWh