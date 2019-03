Αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα ξεκίνησε πριν λίγο, το μεσημέρι της Δευτέρας, το Ισραήλ, ως απάντηση σε μια ρουκέτα που πυροδοτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας το πρωί και τραυμάτισε επτά ανθρώπους.

Η κλιμάκωση της έντασης οδήγησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να διακόψει την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ όπου ήταν και να αποφασίσει την άμεση επιστροφή του στη χώρα του.

Αμέσως μετά την εκτόξευση της ρουκέτας δύο ισραηλινές ταξιαρχίες να σπεύδουν προς το νότιο τμήμα της χώρας, ενώ ετοιμάζονται να σταλούν προσκλήσεις προς εφέδρους.

Επίσης το Ισραήλ προχώρησε σε κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ, η ρουκέτα πυροδοτήθηκε από θέση της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα, περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου έπληξε.

