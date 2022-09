Το 15% της Ουκρανίας στον έλεγχο της Ρωσίας- «Η μεγαλύτερη βίαιη προσάρτηση εδαφών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Η Ρωσία θα προχωρήσει στην προσάρτηση του 15% των εδαφών της Ουκρανίας μετά τα δημοψηφίσματα-παρωδία που έλαβαν χώρα στο Ντονμπάς, και ειδικότερα τις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά και Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να υπογράψει την προσάρτηση των υπό κατάληψη ουκρανικών εδαφών, αύριο, Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ενημέρωσε για τα πλάνα της χώρας αναφέροντας πως στις 15:00 θα λάβει χώρα τελετή σχετικά «με τις συμφωνίες για την προσχώρηση νέων εδαφών στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Συμφωνίες θα υπογραφούν και με τις τέσσερις περιοχές, ενημέρωσε ο ίδιος, μετά και τα δημοψηφίσματα που διενεργήθηκαν τις περασμένες μέρες. Υπενθυμίζεται πως τα δημοψηφίσματα «έδειξαν» σχεδόν καθολική επιθυμία ένταξης στη Ρωσία, αλλά η Δύση και το Κίεβο καταγγέλλουν βία και νοθεία, καθώς οι κάλπες πέρασαν ακόμα και σπίτι – σπίτι.

Στις τέσσερις αυτές περιοχές, που έχουν έκταση μεγαλύτερη από 90.000 τ/μ – είναι ίση με την Ουγγαρία ή την Πορτογαλία - υπολογίζεται πως ζουν 4 εκατομμύρια κάτοικοι.

Μετά την υπογραφή των συμφωνιών, ο Πούτιν αναμένεται να εκφωνήσει μία μεγαλειώδη ομιλία και θα συναντηθεί με τους κυβερνήτες που έχει ορίσει η Μόσχα για τα εδάφη αυτά.

«Η μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β’ Π.Π»

Ο αναλυτής του Economist, Σασάνκ Τζόσι, επισημαίνει πως η «απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να προσαρτήσει επίσημα τις υπό ρωσική κατοχή περιοχή της Ουκρανίας, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη βίαιη προσάρτηση εδαφών στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εξήγησε πως οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν μία κατάσταση «χωρίς επιστροφή» και δίνουν τη δυνατότητα στον Πούτιν να «υπερασπιστεί τις περιοχές αυτές» αλλά και να κατακτήσει και τα σημεία τους που δεν έχουν καταληφθεί ακόμα.

Ο κίνδυνος αυτός επισημαίνεται εδώ και μέρες, με τους ειδικούς να αναφέρουν πως μία πιθανή προσπάθεια της Ουκρανίας να ανακαταλάβει τα εδάφη της, θα χαρακτηριστεί από το Κρεμλίνο ως επίθεση στη Ρωσία.

Τέλος, ο αναλυτής επισημαίνει πως σε περίπτωση πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα μπορεί να επιστρέψει τα εδάφη στην Ουκρανία.

