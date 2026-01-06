Αγρότες: «Και να γυρίσουμε σπίτια μας, δεν έχουμε να φάμε» - Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν ήδη προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών στον διάλογο είτε χωρίς», ξεκαθάρισε εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Όπως τόνισε, «αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα το σύνολο της κοινωνίας και όχι επιμέρους ομάδες.

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο, ωστόσο τα όρια της υπομονής έχουν εξαντληθεί. Οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν, όπως σημείωσε, αφορούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου και θα παρουσιαστούν αναλυτικά την Τετάρτη (7/1), ανεξαρτήτως της στάσης που θα επιλέξουν να κρατήσουν οι αγρότες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε «ανεξήγητη» τη στάση τους, τονίζοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια», ενώ από κυβερνητικής πλευράς εκπέμπεται το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση.

Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και μετακύλισης των ευθυνών στους παραγωγούς. Παράλληλα, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια δηλώνουν υπέρ του διαλόγου, χωρίς όμως να αποσύρουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακάουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Και να γυρίσουμε σπίτι, δεν έχουμε να φάμε»

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ελπίζουμε ότι έχει έρθει η στιγμή της Θείας Φώτισης για να δώσει πραγματικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα και να βρεθούμε στο τραπέζι του διαλόγου. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, οι αποφάσεις μας έχουν παρθεί συλλογικά: θα προχωρήσουμε σε 48ωρο μπλακ άουτ, διότι και να γυρίσουμε στα σπίτια μας δεν έχουμε να φάμε.», δήλωσε αρχικά στο ΕΡΤNews, o Iορδάνης Ιωαννίδης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

«Από την πρώτη στιγμή ελήφθη απόφαση να πάμε σε διάλογο αλλά μέσα στο επόμενο 48ωρο ο ΕΛΓΑ τράβηξε παράνομα τα λεφτά των αγροτών και επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναίρεσε τις εξαγγελίες μιλώντας για επιστροφή του φόρου κατανάλωσης και όχι αφορολόγητο πετρέλαιο», εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν θα πάνε σε διαπραγμάτευση «σαν ζητιάνοι».

Δείτε εδώ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.