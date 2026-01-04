Πώς να γίνετε πιο ευτυχισμένοι φέτος: Τα 8 tips που προτείνει η επιστήμη

Η ευτυχία δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα ή τύχης.

Σύμφωνα με την επιστήμη, μπορούμε να την καλλιεργήσουμε αλλάζοντας μικρές, καθημερινές συνήθειες. Αυτοί είναι οκτώ τρόποι που, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες τις οποίες παρουσιάζει το BBC, μπορούν να μας κάνουν πιο ευτυχισμένους τη νέα χρονιά.

1. Επενδύστε στις φιλίες όσο μεγαλώνετε

Οι φιλίες παραμένουν εξίσου σημαντικές με τους οικογενειακούς δεσμούς για την ευεξία στην ενήλικη και τρίτη ηλικία. Η διατήρηση, αλλά και η δημιουργία νέων φίλων, συνδέεται με καλύτερη ψυχική, γνωστική και σωματική υγεία.

2. Εξασκηθείτε στο «confelicity» (να χαίρεστε με τη χαρά του άλλου)

Πέρα από τη συμπόνια στις δύσκολες στιγμές, η ειλικρινής χαρά για τις επιτυχίες των φίλων μας δυναμώνει τις σχέσεις και τις κάνει πιο ανθεκτικές στον χρόνο.

3. Κάντε εθελοντισμό

Μελέτες δείχνουν ότι ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει ακόμη και σε σοβαρά ζητήματα, όπως ο χρόνιος πόνος και η κατάθλιψη. Έρευνα του 2002 διαπίστωσε ότι εθελοντές που βοηθούσαν άτομα με χρόνιο πόνο είδαν τη δική τους αίσθηση πόνου να μειώνεται. Αντίστοιχα, η φροντίδα ζώων ή ακόμα και φυτών εσωτερικού χώρου έχει θετική επίδραση στην υγεία, ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία.

4. Συνδεθείτε με τις ρίζες και τους προγόνους σας

Η ενασχόληση με την οικογενειακή ιστορία ενισχύει το αίσθημα νοήματος και ευγνωμοσύνης. Έρευνες της Susan M. Moore δείχνουν ότι όσοι γνωρίζουν περισσότερα για το οικογενειακό τους παρελθόν έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και ευεξίας.

5. Γράψτε τι καλό σας συνέβη

Η καταγραφή τριών θετικών γεγονότων της ημέρας —μικρών ή μεγάλων— έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διάθεση και την ψυχική ανθεκτικότητα. Από μια μεγάλη επιτυχία έως μια απλή βόλτα στο φως του απογεύματος, όλα μετρούν.

6. Να ανυπομονείτε για ευχάριστες δραστηριότητες

Η προσμονή της χαράς μπορεί να είναι σχεδόν εξίσου ευεργετική με την ίδια τη δραστηριότητα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η τακτική προσδοκία ευχάριστων στιγμών μπορεί να μας κάνει πιο αισιόδοξους.

7. Μην προσπαθείτε υπερβολικά να είστε ευτυχισμένοι

Η υπερβολική αγωνία γύρω από την ευτυχία μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Πειράματα έδειξαν ότι όσοι «εκπαιδεύτηκαν» να περιμένουν μεγάλη ευτυχία κατέληξαν συχνά πιο απογοητευμένοι, καθώς οι αυξημένες προσδοκίες οδηγούν εύκολα σε ματαίωση.

8. Περιορίστε την καφεΐνη

Η καφεΐνη έχει οφέλη, όμως η υπερβολική ή αργοπορημένη κατανάλωση επηρεάζει τον ύπνο και την ψυχική ισορροπία. Οι ειδικοί συνιστούν η τελευταία δόση να καταναλώνεται περίπου 8 ώρες και 48 λεπτά πριν τον ύπνο και η συνολική ποσότητα να μην ξεπερνά τα 400 mg την ημέρα, ώστε να αποφεύγονται πονοκέφαλοι, άγχος και διαταραχές ύπνου.