Αλλάζει ο καιρός από σήμερα: Προειδοποίηση για πλημμύρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και την Τετάρτη και Πέμπτη την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, εκτιμάται ότι σε διάστημα 48 ωρών θα πέσουν πάνω από 250 χιλιοστά νερού ανά στρέμμα, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ποσότητες ικανές να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και κατολισθήσεις. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η περιοχή έχει ήδη επιβαρυνθεί από αυξημένες βροχοπτώσεις τους τελευταίους δύο μήνες.

Καιρός: Επιδεινώνεται από σήμερα

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα Τρίτη (6/1) των Θεοφανείων, από τις πρώτες ώρες της ημέρας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους έντονες καταιγίδες.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, μεταφέροντας και αφρικανική σκόνη, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες. Η θερμοκρασία της θάλασσας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια και ένταση, καθώς και την Τετάρτη προβλέπεται συνέχιση των ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ από το βράδυ της Τετάρτης, δημιουργώντας πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη, με την επικράτηση δυτικών ανέμων, πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένηση των βροχών. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Αναλυτική πρόγνωση

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 06-01-2026 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και από το απόγευμα στη βορειοανατολική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο βορειοανατολικό και το νότιο Αιγαίο από το βράδυ έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026

Στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας), την Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, ’ρτας), τη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα) και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (μέχρι αργά τη νύχτα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 16), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Στη δυτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες. Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Στο Αιγαίο πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως και τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές, στα νοτιοανατολικά καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.