Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγγάρι του Λύκου»

Η πρώτη πανσέληνος του 2026 φωτίζει τον ουρανό στις αρχές Ιανουαρίου και είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου» (Wolf Moon), σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του νέου έτους στο σεληνιακό ημερολόγιο.

Φέτος, το «Φεγγάρι του Λύκου» χαρακτηρίζεται ως μικρο-σελήνη (micromoon), καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται κοντά στο απόγειο της τροχιάς της, περίπου 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι θα φαίνεται ελαφρώς μικρότερη και λιγότερο εντυπωσιακή σε μέγεθος σε σχέση με μια υπερπανσέληνο, χωρίς ωστόσο να χάνει τη φωτεινότητά της.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι το επόμενο «Φεγγάρι του Λύκου» θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, καθώς θα εμφανιστεί ως υπερπανσέληνος στις 3 Ιανουαρίου 2026, όταν η Σελήνη θα βρεθεί στο περίγειο, το κοντινότερο σημείο της τροχιάς της στη Γη, κάνοντάς τη να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή.

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Από πού προέρχεται το όνομα

Η ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και στους πρώτους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Τον Ιανουάριο, μέσα στο βαθύ κρύο και το χιόνι, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν συχνότερα γύρω από τους οικισμούς - όχι επειδή «ουρλιάζουν στο φεγγάρι», αλλά για λόγους επικοινωνίας και συνοχής της αγέλης, όπως γνωρίζουμε σήμερα.

Παρότι μικρότερη σε φαινόμενο μέγεθος, η πανσέληνος θα παραμείνει καθαρά ορατή και φωτεινή στον νυχτερινό ουρανό, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, μια δεύτερη μικρο-σελήνη αναμένεται τον Φεβρουάριο.

Σε διαφορετικούς πολιτισμούς, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως: