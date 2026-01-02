Πέντε επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να νιώσετε καλύτερα το 2026

Η αρχή ενός νέου έτους μπορεί να μοιάζει με την ιδανική στιγμή για μια νέα αρχή – να αφήσετε πίσω τις ανησυχίες και τις πιέσεις των προηγούμενων 12 μηνών και να δείτε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.

Όμως είναι πολύ πιο εύκολο να υποσχεθεί κανείς στον εαυτό του ότι φέτος θα σκέφτεται διαφορετικά, παρά να το κάνει πραγματικά.

Ευτυχώς, υπάρχει πληθώρα επιστημονικών ερευνών που προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. Από το να αξιοποιείτε τον θυμό σας μέχρι το να βάζετε το κινητό σας να δουλεύει υπέρ σας.

Παρακάτω ακολουθούν 9 επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να τα καταφέρετε:

Σταματήστε να επιδιώκετε την τελειότητα

Η τελειομανία συχνά θεωρείται θετικό χαρακτηριστικό. Όμως, όπως λέει και το ρητό, «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού». Και το να είστε τελειομανής μπορεί να βλάψει και την υγεία σας.

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η τελειομανής νοοτροπία συνδέεται με την κατάθλιψη και το άγχος, καθώς και με μια μακρά λίστα άλλων καταστάσεων, όπως η κοινωνική αγχώδης διαταραχή, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι διατροφικές διαταραχές, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η αϋπνία και ακόμη και ο κίνδυνος αυτοκτονίας. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, όσο πιο έντονο είναι το χαρακτηριστικό της τελειομανίας, τόσο περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κανείς.

Οι τελειομανείς θέτουν στον εαυτό τους μη ρεαλιστικά πρότυπα και, όταν αναπόφευκτα αποτυγχάνουν να τα φτάσουν, βιώνουν περισσότερες ενοχές, ντροπή και θυμό από ό,τι οι μη τελειομανείς. Κατηγορούν έντονα τον εαυτό τους για τα λάθη τους και σχεδόν ποτέ δεν αισθάνονται ότι είναι αρκετά καλοί.

Πώς όμως μπορεί κανείς να ξεφύγει από αυτήν την αυτοκαταστροφική νοοτροπία; Σύμφωνα με τους ειδικούς, μία από τις πιο ισχυρές ασπίδες απέναντι στο άγχος και την κατάθλιψη είναι η αυτοσυμπόνια. Με άλλα λόγια, προσπαθήστε να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Αν κάνετε ένα λάθος, μην σπεύσετε να αυτοκριθείτε. Και αν έχετε παιδιά, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η ατέλεια δεν είναι απλώς αποδεκτή, αλλά γιορτάζεται.

Δημιουργήστε καλύτερες φιλίες

Οι φιλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία μας. Μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα, από τη δύναμη του ανοσοποιητικού σας συστήματος έως τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας. Το να περιβάλλεστε από καλούς φίλους μπορεί ακόμη και να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο.

Ωστόσο, μερικές φορές αξίζει να εξετάσουμε τι είδους φίλοι είμαστε εμείς για τους ανθρώπους γύρω μας. Άτομα που πότε δείχνουν ζεστασιά και πότε ψυχρότητα – δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως «αμφιθυμικές σχέσεις» – μπορεί να είναι πιο επιβλαβή για την ευεξία των άλλων από εκείνους που είναι σταθερά δυσάρεστοι.

Ένα βήμα που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε περισσότερες συζητήσεις γύρω από καλά νέα. Δοκιμάστε να ζητάτε περισσότερες πληροφορίες, να συζητάτε τις επιπτώσεις τους και να εκφράζετε τη χαρά σας για αυτά. Ο εορτασμός των επιτυχιών με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύσει τόσο τη δική σας διάθεση όσο και τη σχέση σας.

Αξιοποιήστε τον θυμό σας με θετικό τρόπο

Δεν λέμε να καταπιέσετε τα θυμωμένα συναισθήματα, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής σχεδόν κατά τρεις φορές. Εννοούμε να τα κατευθύνετε σε κάτι που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Η χρήση του θυμού για να κλωτσάτε πιο δυνατά ή να πηδάτε πιο ψηλά μπορεί να βελτιώσει τις αθλητικές σας επιδόσεις. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερη επιμονή και ακόμη και για εκρήξεις δημιουργικότητας (αν και ο θυμός μπορεί επίσης να δυσκολέψει τη διατήρηση της δημιουργικότητας).

Το κλειδί για να επιτύχετε αυτές τις μεταμορφώσεις είναι η ικανότητα να συγκρατείτε και να μετριάζετε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τον θυμό σας. Η χρήση τεχνικών όπως η ψυχολογική απόσταση, ώστε να μην επιτρέψετε στον θυμό να εξελιχθεί σε επιθετικότητα, καθώς και η καλλιέργεια υπομονής για να καθυστερείτε την αντίδρασή σας, μπορεί να σας βοηθήσει να διοχετεύσετε τον θυμό σας με πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Μετρήστε τις ευλογίες σας

Πρόκειται για παλιά ιδέα, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Το να αφιερώνετε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να γράφετε μια λίστα με τρία πράγματα για τα οποία νιώθετε ευγνωμοσύνη έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγάλη επίδραση στην ευεξία μας.

Μελέτες πάνω σε αυτή την άσκηση έδειξαν ότι άνθρωποι που για έναν μήνα κατέγραφαν τρία καλά πράγματα κάθε μέρα παρουσίασαν βελτίωση στα επίπεδα ευτυχίας τους και μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι μπορεί να ωφελήσει ανθρώπους από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο.

Το κλειδί είναι η εστίαση στο θετικό, βοηθώντας σας να αναζητάτε τα καλά στοιχεία μέσα στη διάρκεια της ημέρας σας. Για να το δοκιμάσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο κάθε βράδυ για να αναλογιστείτε την ημέρα σας, γράφοντας τρία πράγματα που πήγαν καλά ή που απολαύσατε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, όσο μικρό ή φαινομενικά ασήμαντο κι αν είναι. Το σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι να σκεφτείτε γιατί αυτά τα πράγματα σας έκαναν να νιώσετε θετικά.

Βάλτε το κινητό σας να δουλέψει υπέρ σας

Η εμμονή μας με τα κινητά μπορεί να έχει και οφέλη. Μια μελέτη, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι η χρήση οθόνης για να γράφουμε σημειώσεις βελτίωσε την απόδοση σε απαιτητικά τεστ μνήμης, υποδηλώνοντας ότι η εφαρμογή σημειώσεων που «αραχνιάζει» στη συσκευή σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να αποφορτίσετε ορισμένα είδη γνωστικής προσπάθειας.

Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετριάσει κανείς και ορισμένες από τις βλαβερές επιδράσεις του κινητού. Ακόμη και μόνο ο ήχος των ειδοποιήσεων μπορεί να μειώσει την απόδοσή σας σε απλές εργασίες σχεδόν όσο και μια πραγματική τηλεφωνική κλήση.

Αν αυτό δεν σας ακούγεται ελκυστικό, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα του κινητού σας να παραδίδει τις ειδοποιήσεις ομαδικά, αντί να τις λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο – τόσο τα iPhone όσο και τα Android διαθέτουν αυτά τα εργαλεία.

Με πληροφορίες από BBC

