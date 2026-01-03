Απόψε η υπερπανσέληνος του Ιανουαρίου: Είναι η τελευταία μέχρι τον Νοέμβριο του 2026

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου ή το «Φεγγάρι του Λύκου» θα φωτίσει τον ουρανό απόψε, στις 3 Ιανουαρίου.

«Θα φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη από ό,τι συνήθως και θα είναι η τελευταία υπερπανσέληνος έως τον Νοέμβριο του 2026», σύμφωνα με το National Geographic.

Η υπερπανσέληνος θα φθάσει στο μέγιστο φωτισμό της γύρω στις 5 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) στις 3 Ιανουαρίου, όμως δεν είναι αυτή η μόνη στιγμή για να την απολαύσετε. «Για το πιο εντυπωσιακό θέαμα» συνεχίζει το Natonal Geographic «είναι προτιμότερο να την παρατηρήσετε κατά την ανατολή και τη δύση της - δηλαδή γύρω στο ηλιοβασίλεμα και την ανατολή του ήλιου αντίστοιχα».

Ο λόγος, σύμφωνα με τη NASA, είναι ότι το ανθρώπινο μάτι «αντιλαμβάνεται» τη Σελήνη ως ιδιαίτερα μεγάλη όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, παρότι το πραγματικό της μέγεθος είναι το ίδιο με όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Πρόκειται για ένα οπτικό φαινόμενο γνωστό ως «ψευδαίσθηση της Σελήνης».

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Από πού προέρχεται το όνομα

Η ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και στους πρώτους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Τον Ιανουάριο, μέσα στο βαθύ κρύο και το χιόνι, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν συχνότερα γύρω από τους οικισμούς - όχι επειδή «ουρλιάζουν στο φεγγάρι», αλλά για λόγους επικοινωνίας και συνοχής της αγέλης, όπως γνωρίζουμε σήμερα.

Παρότι μικρότερη σε φαινόμενο μέγεθος, η πανσέληνος θα παραμείνει καθαρά ορατή και φωτεινή στον νυχτερινό ουρανό, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, μια δεύτερη μικρο-σελήνη αναμένεται τον Φεβρουάριο.

Σε διαφορετικούς πολιτισμούς, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως: